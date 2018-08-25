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Часть трассы М-7 во Владимирской области задымлена из-за пожара
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Часть трассы М-7 во Владимирской области задымлена из-за пожара 

Говорит Москва 25 августа 2018
В пресс-службе управления МЧС по региону сообщили, что задымление наблюдается и на территории населённых пунктов, но угрозы домам нет.
К тушению природного пожара привлечены силы министерства обороны.
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