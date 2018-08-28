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Крупный природный пожар во Владимирской области не угрожает поселениям
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Крупный природный пожар во Владимирской области не угрожает поселениям 

РИА Новости + ещё 22 28 августа 2018
Фото: ДорИнфо
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Крупный природный пожар в Петушинском районе Владимирской области на площади 500 гектаров не угрожает населённым пунктам, ситуация находится под контролем, сообщили РИА Новости во вторник в управлении организации информирования населения МЧС России.
Ранее Росавтодор сообщил о сильном задымлении из-за природного пожара на участке со 104-го по 111-й километр федеральной трассы М-7 «Волга» в Петушинском районе. Из-за ненормативной видимости (не более 700 метров) на указанном участке автодороги скоростной режим ограничен до 70 километров в час.
"Угрозы населённым пунктам нет. Ближайшие населённые пункты отделены от пожара рекой. Расстояние — более десяти километров", — сказал собеседник агентства.
Он напомнил, что площадь тления отдельных очагов составляет 300 гектаров, а площадь, пройденная огнём — 500 гектаров. К тушению природного пожара сейчас привлечены 522 человека и 76 единиц техники, в том числе вертолет Ка-32 МЧС, а также два вертолета Ми-8 и три самолета Ил-76 министерства обороны РФ.
"Из-за природного пожара наблюдается задымление на федеральной трассе М-7 «Волга» и в некоторых населённых пунктах Петушинского района. Специалисты регулярно проводят замеры допустимой концентрации вредных веществ в воздухе, они не превышают допустимых значений", — отметил представитель министерства.
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