Крупный природный пожар во Владимирской области не угрожает поселениям

Ранее Росавтодор сообщил о сильном задымлении из-за природного пожара на участке со 104-го по 111-й километр федеральной трассы М-7 «Волга» в Петушинском районе. Из-за ненормативной видимости (не более 700 метров) на указанном участке автодороги скоростной режим ограничен до 70 километров в час.

"Угрозы населённым пунктам нет. Ближайшие населённые пункты отделены от пожара рекой. Расстояние — более десяти километров", — сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что площадь тления отдельных очагов составляет 300 гектаров, а площадь, пройденная огнём — 500 гектаров. К тушению природного пожара сейчас привлечены 522 человека и 76 единиц техники, в том числе вертолет Ка-32 МЧС, а также два вертолета Ми-8 и три самолета Ил-76 министерства обороны РФ

"Из-за природного пожара наблюдается задымление на федеральной трассе М-7 «Волга» и в некоторых населённых пунктах Петушинского района. Специалисты регулярно проводят замеры допустимой концентрации вредных веществ в воздухе, они не превышают допустимых значений", — отметил представитель министерства.