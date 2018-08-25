Пожар в доме престарелых во Франции: погиб человек 

В результате пожара в доме престарелых Le Rosaire на юго-востоке Франции погиб один из постояльцев учреждения, еще один серьезно пострадал и госпитализирован. По данным радиостанции France Bleu, это произошло накануне вечером в городе Санари-сюр-Мер департамента Вар.
Пожар начался в одной из комнат дома престарелых, передает ТАСС. Прибывшие пожарные и полиция эвакуировали 67 человек. С огнем боролись более четырех десятков пожарных, были задействованы четыре пожарные машины. Эвакуированных постояльцев разместили в других домах престарелых, расположенных неподалеку.