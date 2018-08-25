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В Иране взрыв водонагревателя разрушил жилое здание, есть жертвы
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В Иране взрыв водонагревателя разрушил жилое здание, есть жертвы 

Российская Газета + ещё 7 25 августа 2018
Фото: Вестник Кавказа
В Иране в результате взрыва бытового водонагревателя и последующего разрушения двухэтажной жилой постройки погибли три человека, еще семь получили ранения различной тяжести.
Как сообщила Организация по чрезвычайным ситуациям ИРИ, инцидент произошел недалеко от города Мешхед около 06.00 утра (07.30 по московскому времени).
На место происшествия прибыли девять машин скорой помощи, которые доставили пострадавших в медицинские учреждения.
Состояние некоторых раненых оценивается медиками как тяжелое. В настоящее время специалисты устанавливают причины трагедии.
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