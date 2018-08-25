В США разбился самолёт

В американском штате Массачусетс рухнул легкомоторный самолёт. К счастью, обошлось без погибших. В результате ЧП травмы различной степени тяжести получили два человека.

Как пишет Life.ru, самолет упал рядом с аэропортом города Хансон — врезался в пруд. Сообщается, что кабину воздушного судна повредило настолько, что люди оказались заблокированными на несколько часов.

В настоящее время идет выяснение все обстоятельств произошедшего.