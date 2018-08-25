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В США разбился самолёт
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В США разбился самолёт 

Свободная пресса 25 августа 2018
В американском штате Массачусетс рухнул легкомоторный самолёт. К счастью, обошлось без погибших. В результате ЧП травмы различной степени тяжести получили два человека.
Как пишет Life.ru, самолет упал рядом с аэропортом города Хансон — врезался в пруд. Сообщается, что кабину воздушного судна повредило настолько, что люди оказались заблокированными на несколько часов.
В настоящее время идет выяснение все обстоятельств произошедшего.
Ранее «СП» писала, что у пассажирского самолета, вылетевшего из Уфы в Сочи, загорелся двигатель. «После вылета из Уфы в воздухе у самолета Ту-204 загорелся левый двигатель. „Командир принял решение об экстренном возвращении в Уфу и посадке на аэродроме вылета“, — сообщали в экстренных службах. Экипажу удалось благополучно посадить самолет в Уфе с горящим двигателем. Пассажиры и экипаж не пострадали.
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