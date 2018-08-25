В США разбился легкомоторный самолет 

В американском штате Массачусетс в результате крушения легкомоторного самолета пострадали два человека. Об этом сообщает CBS News.
По данным телеканала, самолет врезался в пруд около аэропорта городе Хансон.
Как отмечается, пострадавшие были несколько часов заблокированы в самолете из-за повреждения кабины.
В настоящее время федеральное авиационное управление США выясняет все обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось, что в британском графстве Девон в результате крушения легкомоторного самолета пострадали два человека.