В США разбился легкомоторный самолет

В американском штате Массачусетс в результате крушения легкомоторного самолета пострадали два человека. Об этом сообщает CBS News.

По данным телеканала, самолет врезался в пруд около аэропорта городе Хансон.

Как отмечается, пострадавшие были несколько часов заблокированы в самолете из-за повреждения кабины.

В настоящее время федеральное авиационное управление США выясняет все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в британском графстве Девон в результате крушения легкомоторного самолета пострадали два человека.