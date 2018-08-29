Паводок в Приморье идет на спад

За сутки вода ушла из четырех населенных пунктов, отступила от более чем ста жилых домов, сообщили в региональном МЧС

К этому часу подтопленными остаются семь сел, несколько участков автомобильных дорог. Спасатели оказывают жителям адресную помощь, доставляют продукты в подтопленные села, устанавливают временные укрепительные сооружения.

Приморье оказалось под влиянием сразу двух тропических тайфунов. В некоторых районах выпало более месячной нормы осадков. Из-за ливней резко повысился уровень воды в реках. В пяти районах края власти были вынуждены ввести режим чрезвычайной ситуации, сообщает «Россия 24».