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Паводок в Приморье идет на спад
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Паводок в Приморье идет на спад 

Вести.Ru + ещё 24 29 августа 2018
Фото: Вести.Ru
За сутки вода ушла из четырех населенных пунктов, отступила от более чем ста жилых домов, сообщили в региональном МЧС.
К этому часу подтопленными остаются семь сел, несколько участков автомобильных дорог. Спасатели оказывают жителям адресную помощь, доставляют продукты в подтопленные села, устанавливают временные укрепительные сооружения.
Приморье оказалось под влиянием сразу двух тропических тайфунов. В некоторых районах выпало более месячной нормы осадков. Из-за ливней резко повысился уровень воды в реках. В пяти районах края власти были вынуждены ввести режим чрезвычайной ситуации, сообщает «Россия 24».
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