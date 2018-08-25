МЧС доставило в пострадавший от наводнения Лаос 36 тонн гуманитарной помощи

Самолет МЧС России доставил 36 тонн гуманитарной помощи Лаосу, пострадавшему от масштабного наводнения, сообщает РИА Новости, ссылаясь на министерство иностранных дел России.

Спасательное ведомство ранее информировало о вылете в столицу Лаоса Вьентьян транспортного самолета Ил-76 с грузом гуманитарной помощи, куда вошли передвижные электростанции, палатки, одеяла, лодки, комплекты посуды и продукты питания.

« (В субботу) 25 августа специальным рейсом МЧС России в Лаос доставлено 36 тонн различных грузов, включая две передвижных электростанции, лодки, палатки, одеяла, рис и сахар», — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Гуманитарная помощь направлена по решению правительства России в связи с обращением лаосского руководства. В столичном аэропорту Лаоса состоялась церемония передачи доставленной помощи уполномоченным лаосским представителям, отметило министерство.

В начале августа местные СМИ сообщали, что официальное число погибших на юге Лаоса в результате наводнения, вызванного прорывом плотины одной из строящихся ГЭС в горной провинции Аттапы в конце июля, превысило 30 человек, порядка 130 пропали без вести.