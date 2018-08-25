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МЧС доставило в пострадавший от наводнения Лаос 36 тонн гуманитарной помощи
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МЧС доставило в пострадавший от наводнения Лаос 36 тонн гуманитарной помощи 

BFM.RU + ещё 13 25 августа 2018
Фото: Вести.Ru
Самолет МЧС России доставил 36 тонн гуманитарной помощи Лаосу, пострадавшему от масштабного наводнения, сообщает РИА Новости, ссылаясь на министерство иностранных дел России.
Спасательное ведомство ранее информировало о вылете в столицу Лаоса Вьентьян транспортного самолета Ил-76 с грузом гуманитарной помощи, куда вошли передвижные электростанции, палатки, одеяла, лодки, комплекты посуды и продукты питания.
« (В субботу) 25 августа специальным рейсом МЧС России в Лаос доставлено 36 тонн различных грузов, включая две передвижных электростанции, лодки, палатки, одеяла, рис и сахар», — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
Гуманитарная помощь направлена по решению правительства России в связи с обращением лаосского руководства. В столичном аэропорту Лаоса состоялась церемония передачи доставленной помощи уполномоченным лаосским представителям, отметило министерство.
В начале августа местные СМИ сообщали, что официальное число погибших на юге Лаоса в результате наводнения, вызванного прорывом плотины одной из строящихся ГЭС в горной провинции Аттапы в конце июля, превысило 30 человек, порядка 130 пропали без вести.
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