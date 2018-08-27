Бомба времен ВОВ стала причиной многотысячной эвакуации в Германии

Из-за бомбы времен Второй мировой войны в Германии эвакуировали 18,5 тысяч человек. Полутонный снаряд был обнаружен в среду во время строительных работ в городе Людвигсхафен.

Территория была оцеплена в радиусе километра, улицы перекрыты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Rheinpfalz.

К обезвреживанию снаряда взрывотехники смогли приступить лишь в воскресенье, после того, как были эвакуированы все жители ближайших домов. Тем, кто не мог самостоятельно покинуть опасную зону, был предоставлен транспорт.

Бомба была обезврежена спустя час после полной эвакуации. Местные жители уже вернулись в свои дома, автомобильное движение восстановлено.