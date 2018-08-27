Ещё
Бомба времен ВОВ стала причиной многотысячной эвакуации в Германии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бомба времен ВОВ стала причиной многотысячной эвакуации в Германии 

Российская Газета + ещё 13 27 августа 2018
Фото: Главный региональный
Из-за бомбы времен Второй мировой войны в Германии эвакуировали 18,5 тысяч человек. Полутонный снаряд был обнаружен в среду во время строительных работ в городе Людвигсхафен.
Территория была оцеплена в радиусе километра, улицы перекрыты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Rheinpfalz.
К обезвреживанию снаряда взрывотехники смогли приступить лишь в воскресенье, после того, как были эвакуированы все жители ближайших домов. Тем, кто не мог самостоятельно покинуть опасную зону, был предоставлен транспорт.
Бомба была обезврежена спустя час после полной эвакуации. Местные жители уже вернулись в свои дома, автомобильное движение восстановлено.
Российская Газета: последние новости
Ростуризм предупредил об опасности путешествия в Индию Количество погибших от разрушения домов в Иране достигло 10 человек Один человек погиб и более 30 пострадали от взрыва бомбы на Филиппинах
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Иосиф Кобзон381
Умер Иосиф Кобзон206
Владимир Меньшов госпитализирован21
Российские пенсии сравнили с мировыми1002
Табаков лишил детей наследства22
Видео
01:54
Прояснил. Итог обращения Путина к россиянам
Общество Статьи
01:54
Российские пенсии сравнили с мировыми
Общество
02:39
Путин смягчил пенсионную реформу
Политика
01:27
Хотел всех взорвать: подробности дебоша на рейсе Москва-Душанбе
Происшествия
01:00
Андреева публикует романтические снимки с мужем
Шоу-бизнес
00:32
Лукашенко согласовал встречу с Путиным
Политика
05:11
Пока вы спали: в России начнут новую «стройку века»
Общество
02:53
Табаков лишил детей наследства
Шоу-бизнес
01:02
Владимир Меньшов госпитализирован
Шоу-бизнес Общество
29:16
LIVE: Обращение Путина к россиянам
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение