Ураган «Лейн» накрыл Гавайи

Жители Гавайев терпят стихийное бедствие, которое обрушилось на острова. Ураган «Лейн» Движется в направлении северо-запада в столичном регионе, сообщает «Инфореактор».

Он сформировался в Тихом океане. При приближении к островам ураган ослаб до первой категории. На данный момент скорость воздушных потоков в эпицентре не превышает 38 метров в секунду.

Сейчас «Лейн» движется к северо-западу, неся разрушение инфраструктуры. На островах наблюдаются оползни и наводнения. Высока опасность размытия фундаментов домов. Власти заблаговременно приготовили для местных жителей места временного пребывания.

В связи со стихийным бедствием правительство перекрыло 15 местных дорог. Туристам рекомендовано проявлять особенную бдительность и не выходить на улицу.