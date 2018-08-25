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Ураган «Лейн» накрыл Гавайи
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Ураган «Лейн» накрыл Гавайи 

Газета.Ru + ещё 2 25 августа 2018
Жители Гавайев терпят стихийное бедствие, которое обрушилось на острова. Ураган «Лейн» Движется в направлении северо-запада в столичном регионе, сообщает «Инфореактор».
Он сформировался в Тихом океане. При приближении к островам ураган ослаб до первой категории. На данный момент скорость воздушных потоков в эпицентре не превышает 38 метров в секунду.
Сейчас «Лейн» движется к северо-западу, неся разрушение инфраструктуры. На островах наблюдаются оползни и наводнения. Высока опасность размытия фундаментов домов. Власти заблаговременно приготовили для местных жителей места временного пребывания.
В связи со стихийным бедствием правительство перекрыло 15 местных дорог. Туристам рекомендовано проявлять особенную бдительность и не выходить на улицу.
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