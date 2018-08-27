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Землетрясение произошло у западного побережья Камчатки
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Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у западного побережья Камчатки 

RT на русском + ещё 16 27 августа 2018
Фото: EPA
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у западного побережья Камчатки в акватории Охотского моря, сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы Российской академии наук.
«Сейсмическое событие произошло в понедельник днём (по местному времени). Его эпицентр находился на глубине 14,4 км. Расстояние до ближайшего населённого пункта — посёлка городского типа Палана (административного центра Корякского округа) — составило 100 км», — рассказали сейсмологи Интерфаксу.
При этом в региональном управлении МЧС сообщили, что пострадавших в результате землетрясения нет.
Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,1 произошло в акватории Охотского моря у западного побережья Камчатки.
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