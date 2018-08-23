Около 30 истребителей ЦВО переброшены на оперативные аэродромы для участия в учении «Восток-2018» 

Экипажи преодолели более 4 тысяч километров, совершив несколько дозаправок во время переброски на аэродромах в Новосибирской области и Красноярском крае.
Около 30 единиц оперативно-тактической авиации Центрального военного округа переброшены на оперативные аэродромы на востоке России для участия в учениях «Восток — 2018».
Бомбардировщики Су-24, истребители-перехватчики МиГ-31БМ и штурмовики Су-25 из Челябинской области, Пермского и Красноярского краев перебазированы на оперативные аэродромы Восточного военного округа для участия в маневрах «Восток — 2018». Экипажи преодолели более 4 тысяч километров, совершив несколько дозаправок во время переброски на аэродромах в Новосибирской области и Красноярском крае.