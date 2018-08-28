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Самолёт президента РФ приземлился в Омске
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Самолёт президента РФ приземлился в Омске 

АиФ-Омск + ещё 24 28 августа 2018
Фото: АиФ-Омск
В соцсетях уже сообщают, что президент прибыл в Омск.
Спецборт приземлился в омском аэропорту.
Городские службы наводят последний лоск.
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