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Полиция обеспечивает охрану общественного порядка в пострадавших от стихии населенных пунктах Приморья
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Полиция обеспечивает охрану общественного порядка в пострадавших от стихии населенных пунктах Приморья 

Министерство внутренних дел Российской Федерации + ещё 46 29 августа 2018
Фото: Primpress
В Приморском крае в результате обильного выпадения осадков поднялся уровень рек, произошел их разлив и выход из берегов. Подтоплены прилегающие к рекам территории с находящимися на них объектами экономики и инфраструктуры.
Режим ЧС введен в пяти районах Приморья. В настоящее время остаются подтопленными семь населенных пунктов в четырех муниципальных образованиях: в Уссурийском городском округе, Михайловском, Надеждинском и Октябрьском муниципальных районах. Подтоплены 145 жилых домов и 247 придомовых территории. В пункте временного размещения остаётся 21 человек, в том числе трое детей. В двух муниципальных образованиях подтоплено шесть участков автомобильных дорог.
Сотрудники полиции оказывают помощь специалистам МЧС в проведении аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных работ.
Помимо полицейских, задействованных в непосредственной ликвидации последствий ЧС, в местах подтоплений несут службу дополнительные наряды дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции. Участники дорожного движения в случае возникновения сложной ситуации обращаются за помощью к инспекторам ДПС. Полицейские оказывают им содействие, при необходимости помогают с вызовом технической службы или эвакуатора.
Подтопленные автодороги контролируются сотрудниками Госавтоинспекции. Организовано движение автотранспорта в объезд опасных участков. Инспекторы дорожно-патрульной службы сопровождают автотранспорт и спецтехнику, которая проводит работы по восстановлению дорожного полотна.
Патрульно-постовая служба полиции взяла под охрану территорию подтопленных населенных пунктов. Организованы мероприятия по охране общественного порядка в пунктах временного размещения граждан, пострадавших от наводнения.
Полицейские проводят мероприятия по предупреждению и пресечению преступлений и правонарушений, защите личных и имущественных интересов граждан, осуществляют постоянный мониторинг складывающейся оперативной обстановки на территории муниципальных образований Приморского края, в которых введен режим ЧС.
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