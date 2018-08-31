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Четыре населенных пункта в Приморье остаются подтопленными
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Четыре населенных пункта в Приморье остаются подтопленными 

РИА Новости + ещё 50 6 часов назад
Фото: РИА Новости
ВЛАДИВОСТОК, 31 авг — РИА Новости. Подтопленными в Приморье остаются четыре населенных пункта, 125 жилых домов и 195 придомовых территорий, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Приморскому краю.
Ранее метеорологи предупредили, что тайфун Soulik может вызвать в Приморье сильные дожди, ураганный ветер, повышение уровня рек на 2,5 метра и четырехметровые волны на востоке залива Петра Великого. В Приморье ввели режим повышенной готовности, в Уссурийском, Михайловском, Октябрьском, Надеждинском и Черниговском районах — режим чрезвычайной ситуации.
"В Уссурийском городском округе, Надеждинском и Октябрьском муниципальных районах остаются подтопленными четыре населенных пункта. В пункте временного размещения Уссурийска находятся 22 человека, из которых 3 ребенка", — говорится в сообщении.
Вода ушла из девяти жилых домов и 26 придомовых территорий, 125 домов и 195 придомовых территорий остаются подтопленными. В двух муниципалитетах подтоплено два участка автомобильных дорог.
"За прошедшие сутки на малых притоках реки Раздольная отмечались подъемы уровня воды на 0,3-0,8 метра, не повлекшие за собой значительных разливов и затоплений. На реках Спасского, Ханкайского, Хорольского, Пограничного районов отмечались подъемы на 0,2-0,8 метра за сутки, без разливов и затоплений", — сообщает пресс-служба.
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