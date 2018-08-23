На Украине спрогнозировали «землетрясение в Кремле» из-за военного парада

Депутат Верховной Рады от «Блока Петра Порошенко» Олег Барна заявил, что военный парад в честь Дня независимости Украины вызовет «землетрясение в Кремле». Об этом он рассказал в эфире телеканала NewsOne, видеозапись которого опубликована на YouTube.

«Нам есть чем похвастаться. Парад — это измерение патриотизма всех граждан, которые хотят увидеть боеспособность нашей армии. Я думаю, что марш наших военных и грохот нашей бронетехники должен вызвать землетрясение в Кремле», — подчеркнул парламентарий.

Барна также отметил, что танк Т-64 превосходит российские машины на базе «Армата» по боевым характеристикам. Ситуацию с заглохшим в центре Киева танком он назвал «техническим моментом».

День независимости отметят в стране 24 августа. В этот день в 1991 году Верховный совет Украинской ССР принял постановление о провозглашении независимости Украины.