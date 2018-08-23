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Авиакомпании Японии отменили 150 авиарейсов из-за тайфуна
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Авиакомпании Японии отменили 150 авиарейсов из-за тайфуна 

Российская Газета + ещё 1 23 августа 2018
Фото: Reuters
В Японии отменили 150 внутренних авиарейсов. Это связано с приближением мощного тайфуна "Симарон". В основном изменения в расписании коснулись маршрутов, которые связывают остров Сикоку, а также западные регионы острова Хонсю с другими частями страны.
Кроме того, на Сикоку приостановлено движение паромов. Местные жители также предупреждены о необходимости подготовиться к возможной эвакуации в случае возникновения наводнений и оползней. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на телеканал NHK.
Тропический шторм "Симарон" приблизится к острову Сикоку уже в четверг вечером. По данным метеорологического управления Японии, скорость ветра в эпицентре тайфуна составляет 45 м/с. Прогнозируется, что в течение суток на западе Японии может выпасть от 600 до 800 миллиметров осадков, а в некоторых районах — до тысячи.
Уже несколько тайфунов обрушились на Японию за последние два месяца. В начале июля тропический шторм "Прапирун" унес жизни 220 человек.
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