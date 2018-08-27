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Еще в двух районах Приморья ввели режим ЧС
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Еще в двух районах Приморья ввели режим ЧС из-за подтоплений 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив
В Михайловском и Октябрьском районе вели режим ЧС из-за подтоплений, сообщает пресс-служба администрации края.
Ранее Примгидромет сообщил, что тайфун Soulik может вызвать в Приморье сильные дожди, ураганный ветер, повышение уровня рек на 2,5 метра и 4-метровые волны на востоке залива Петра Великого. Власти Приморья ввели в крае режим повышенной готовности из-за двух тайфунов, Rumbia и Soulik. ГУ МЧС по Приморскому краю объявило экстренное и штормовое предупреждение. Спасательные силы Тихоокеанского флота (ТОФ) приведены в повышенную готовность. Власти Уссурийского городского округа сообщили, что в городе введен режим ЧС.
"Материальную помощь жителям районов Приморья, чьи дома и огороды пострадали от паводка, окажут из резервного фонда администрации края. Помощь будет оказана жителям муниципалитетов, где объявлен режим ЧС. Это Уссурийский городской округ, (город и села), Михайловский и Октябрьский районы", — говорится в сообщении.
В пострадавших от дождей муниципалитетах Приморского края работают комиссии по оценке ущерба. По поручению врио губернатора Андрея Тарасенко муниципалитеты должны представить все документы к понедельнику, 3 сентября.
"По краевому законодательству, помощь из резервного фонда администрации края составляет 10 тысяч рублей на человека тем, у кого подтоплены дома, и 10 тысяч рублей за подтопленные огороды. В случае если от воды пострадал дом и огород, выплаты суммируются", — отметили в пресс-службе.
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