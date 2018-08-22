Аварии и катастрофы военных вертолетов в России в 2011-2018 годах

2018

22 августа вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на аэродроме «Упрун» в Челябинской области и загорелся. Экипаж в составе трех человек самостоятельно покинул борт.

12 апреля в акватории Балтийского моря при проведении ночных испытательных полетов потерпел крушение вертолет Ка-29. Два летчика-испытателя погибли.

7 марта вертолет Ми-8 погранслужбы ФСБ , выполнявший плановый полет, столкнулся с землей при заходе на посадочную полосу, которая находится в горной местности Итум-Калинского района Чечни . На борту вертолета было семь человек. Погибли три члена экипажа и трое военнослужащих. Один человек получил ранения и был госпитализирован.

2017

10 июля вертолет Ми-8, принадлежащий пограничному управлению регионального УФСБ, совершил вынужденную посадку на Чукотке, в 120 километрах от мыса Лаврентия. На борту находились три человека, никто не пострадал.

2016

2 сентября после жесткой посадки на аэродроме «Сокол» в Долинском районе Сахалина полностью сгорел военный вертолет Ми-8. На борту воздушного судна находились десять человек. Никто из членов экипажа и пассажиров не пострадал.

8 февраля вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку в пяти километрах от населенного пункта Остров в Псковской области , воздушное судно охватил огонь. Погибли четыре человека. По данным источника в силовых службах, вертолет принадлежит Минобороны РФ.

2015

16 октября вертолет Ми-8 Минобороны РФ совершил вынужденную посадку во время учебно-тренировочного полета из-за того, что в двигатель попала птица. Вынужденная посадка была сделана в районе населенного пункта Краснополье в Свердловской области . При посадке никто из членов экипажа не пострадал.

16 сентября в Смоленской области совершил жесткую посадку военный вертолет Ми-24, пострадавших не было. ЧП произошло после того, как вертолет совершил плановый учебно-тренировочный полет на аэродроме «Двоевка».

2 августа в Рязанской области при исполнении фигуры высшего пилотажа потерпел крушение вертолет Ми-28Н авиагруппы «Беркуты». Один из двух летчиков погиб, второй был госпитализирован.

2013

17 декабря вертолет Ка-226 Минобороны совершил аварийную посадку в Шарлыкском районе Оренбургской области . Вертолет совершал перелет после ремонта на заводе. Во время перелета в кабине возникло задымление, и командир экипажа принял решение произвести вынужденную посадку. Вертолет получил незначительные повреждения.

26 сентября вертолет Ми-8 морской авиации Черноморского Флота совершил вынужденную посадку на пляже в Краснодарском крае , никто не пострадал.

28 мая вертолет Сызранского филиала Военно-воздушной академии имени Гагарина потерпел катастрофу при выполнении планового учебного полета у населенного пункта Ивановское ( Саратовская область ). Из трех членов экипажа покинуть Ми-8Т удалось командиру-инструктору и обучаемому курсанту, бортинженер погиб.

2012

17 сентября два учебных вертолета Ми-8 Омского летно-технического колледжа гражданской авиации столкнулись на аэродроме под Омском на высоте 3-5 метров. В момент инцидента один из вертолетов находился вверху и совершал посадку, другой Ми-8 внизу, под ним, выполнял упражнение «висение в воздухе». Верхний вертолет задел стойкой шасси несущий винт нижней машины, в результате у верхнего вертолета оторвало основную правую стойку шасси. Несмотря на повреждение, он отошел в сторону и приземлился. Нижний же вертолет упал и завалился набок, у него оторвалась хвостовая балка, разрушены рулевой и несущий винты. Пострадали три человека.

8 сентября боевой вертолет Ми-35 потерпел крушение в Дагестане в районе села Анди (Ботлихский район). Авария произошла при столкновении с горой, когда вертолет перелетал через перевал. Три члена экипажа и штурман войсковой части 12628 погибли.

24 апреля военный вертолет Ми-8МТ совершил жесткую посадку в двух километрах севернее поселка Дружба под Хабаровском . В результате ЧП три члена экипажа получили легкие травмы, госпитализация им не потребовалась. Вертолет получил сильные повреждения, восстановлению не подлежал.

12 марта в Тверской области была потеряна связь с вертолетом Ка-52 «Аллигатор», который выполнял плановый учебно-тренировочный полет без боекомплекта. Утром 13 марта группа поиска обнаружила разбившийся вертолет в 10 километрах западнее аэродрома Торжок (Тверская область). Оба пилота погибли.

2011

2 ноября военный вертолет Ми-26, совершавший перелет Ростов-на-Дону — Моздок , произвел вынужденную посадку в Ростове-на-Дону из-за проблем в гидросистеме.

26 августа в 20 километрах северо-восточнее населенного пункта Черниговка ( Приморский край ) при выполнении планового учебного полета совершил жесткую посадку вертолет Ми-24. При столкновении с землей вертолет загорелся, в результате чего один член экипажа погиб, два других летчика спаслись. Вертолет принадлежал 575 авиабазе Минобороны РФ.

15 февраля боевой вертолет Ми-28 ("Ночной охотник") совершил жесткую посадку в Буденновском районе Ставропольского края . На высоте 600 метров произошла разгерметизация, после чего было принято решение совершать вынужденную посадку. Два летчика были госпитализированы, позже командир экипажа скончался в госпитале.

Пострадали три члена экипажа, один из которых был госпитализирован.