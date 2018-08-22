Военный вертолет эвакуировал заболевшего члена экспедиции РАН с острова в Арктике 

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Вертолет ВКС РФ эвакуировал заболевшего члена экспедиции Сибирского отделения РАН с острова Котельный в Северном Ледовитом океане. Об этом в среду сообщила пресс-служба Минобороны.
"По решению министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу около 20:00 мск для эвакуации больного из города Тикси на остров Котельный был направлен вертолет Ми-8 ВКС России с двумя медиками на борту. Совершив посадку на площадке приземления, больной был помещен на борт вертолета, после чего экипаж выполнил обратный рейс и доставил его в Тикси для госпитализации в местное медицинское учреждение", — говорится в сообщении.
Отмечается, что угрозы жизни ученому нет.
Экспедиция занимается исследованиями природы архипелага Новосибирских островов, в состав которого входит Котельный.