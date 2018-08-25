Самый мощный ураган за последние десятилетия обрушился на Гавайи: кадры с беспилотника

В настоящий момент ураган несколько стих. Его максимальная скорость в эпицентре составляет примерно 38 м/с.

Ураган «Лейн» обрушился на американский штат Гавайи и вызвал сильные наводнения и оползни.

Несмотря на то, что скорость ветра урагана составляет около 38 м/c, что не является высоким показателем для подобного явления, улицы и здания штата сильно повреждены в связи с проливными дождями. На некоторые острова выпало до 60 сантиметров осадков, которые размыли почву и фундамент.

Для людей, чьи жилища пострадали и более не являются пригодными для жизни, власти штата подготовили десятки временных лагерей.

В связи со стихийном бедствием властям пришлось перекрыть 15 местных дорог. Всех туристов Гавайских островов просят быть крайне осторожными.

Максимальной категории в пять баллов ураган достиг во вторник, 21 августа. Он проходил неподалеку от Гавайский островов. Тогда скорость урагана достигала 70 м/с.