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Остров Попова очистят от мусора
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Остров Попова очистят от мусора 

АиФ-Владивосток 3 часа назад
Фото: АиФ-Владивосток
Сегодня, 22 августа, на остров Попова отправился первый грузовик для того, чтобы вывезти весь накопившийся мусор за последние 2 месяца.
Самая главная проблема на острове Попова— невозможность ежедневного вывоза мусора. Основная сложность в вывозе связана с тем, что добраться до острова можно только на коммерческих паромах, и мусоровывозящие компании не готовы нести затраты на это.
Отметим, в ближайшее время на остров приедут ещё три крупные машины, чтобы вывезти весь оставшийся мусор. Работы будут продолжаться 2 дня.
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