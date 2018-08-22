Остров Попова очистят от мусора

Сегодня, 22 августа, на остров Попова отправился первый грузовик для того, чтобы вывезти весь накопившийся мусор за последние 2 месяца.

Самая главная проблема на острове Попова— невозможность ежедневного вывоза мусора. Основная сложность в вывозе связана с тем, что добраться до острова можно только на коммерческих паромах, и мусоровывозящие компании не готовы нести затраты на это.

Отметим, в ближайшее время на остров приедут ещё три крупные машины, чтобы вывезти весь оставшийся мусор. Работы будут продолжаться 2 дня.