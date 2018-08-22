Япония отменила совместные с Британией военные учения из-за тайфуна

"Они должны были стать первыми совместными учениями Японии и Великобритании на нашей территории. Совместные учения по отработке операций на суше и в воде отменены из-за тайфуна. Мы вернулись к «белому листу», — пояснил представитель сил самообороны на вопрос о новой дате учений.

Ранее министерство обороны Японии сообщило о проведении 23-24 августа совместных с Великобританией учений по отработке операций на суше и в воде (операций-амфибий) «в целях повышениях технического уровня сил самообороны и взаимодействия с войсками Великобритании» на военно-морском полигоне Нумадзу и прилегающей акватории. В учениях должен был принять участие японский военно-транспортный корабль «Симокити», десантный корабль «Альбион» Королевского флота Великобритании, военно-транспортный вертолет CH-47J, лодки для высадки десанта сухопутных сил самообороны, десантные катера на воздушной подушке типа LCAC. Со стороны Японии в учениях должны были принять участие 280 человек.

Учения пришлось отменить из-за приближения тайфуна «Симарон», которому в Японии присвоен порядковый номер 20. Тайфун идет со стороны Тихого океана на юг Японии, а затем может пройти почти по всей ее территории по часовой стрелке по «С»-образной траектории. Скорость ветра в центре тайфуна составляет 45 метров в секунду, при порывах — до 60. Он несет с собой ливневые дожди и шквалистый ветер.