Ураган «Лейн» стал причиной наводнений на Гавайях

Ураган «Лейн» ударил по тихоокеанскому штату Гавайи, став причиной сильных наводнения и оползней на островах. Местные жители опубликовали видео последствий разгула стихии, сообщает телеканал «360».

По данным Национального центра США по слежению за циклонами (NHC), сформировавший в Тихом океане ураган «Лэйн» приблизился к северо-западу столицы на расстоянии около 240 километров. Он движется к северо-западу со скоростью около четырех километров в час. Максимальная скорость ветров составляет примерно 110 километров в час.

На архипелаге зафиксировали серьезные наводнения. Тысячи человек остались без электроэнергии. Перекрыты ряд автомагистралей.

Местные власти объявили распорядились открыть десятки укрытий для местных жителей. Из-за затопления проводят эвакуацию около 100 жителей прибрежных районов.