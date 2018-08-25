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Ураган «Лейн» стал причиной наводнений на Гавайях
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Ураган «Лейн» стал причиной наводнений на Гавайях 

Газета.Ru + ещё 12 25 августа 2018
Фото: Русская служба "Голоса Америки"
Ураган «Лейн» ударил по тихоокеанскому штату Гавайи, став причиной сильных наводнения и оползней на островах. Местные жители опубликовали видео последствий разгула стихии, сообщает телеканал «360».
По данным Национального центра США по слежению за циклонами (NHC), сформировавший в Тихом океане ураган «Лэйн» приблизился к северо-западу столицы на расстоянии около 240 километров. Он движется к северо-западу со скоростью около четырех километров в час. Максимальная скорость ветров составляет примерно 110 километров в час.
На архипелаге зафиксировали серьезные наводнения. Тысячи человек остались без электроэнергии. Перекрыты ряд автомагистралей.
Местные власти объявили распорядились открыть десятки укрытий для местных жителей. Из-за затопления проводят эвакуацию около 100 жителей прибрежных районов.
Президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации.
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