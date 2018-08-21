Ещё
Военный вертолёт США совершил экстренную посадку на парковке ресторана в Миссури
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Военный вертолёт США совершил экстренную посадку на парковке ресторана в Миссури 

RT на русском 20 минут назад
Военный вертолёт США совершил экстренную посадку на автомобильной парковке рядом с рестораном в городе Фестус в штате Миссури, сообщает KSDK со ссылкой на полицию.
Отмечается, что также три других военных вертолёта приземлились в городе в результате неблагоприятных погодных условий.
Все они направлялись из Калифорнии в Коннектикут, однако в результате сильного дождя коммуникация между экипажами оказалась нарушена, после этого пилоты приняли решение совершить экстренную посадку.
В июле по меньшей мере четыре человека получили травмы при крушении вертолёта скорой помощи в Чикаго.
RT на русском: последние новости
СМИ: В Италии число погибших в результате ливней возросло до восьми Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов Колумбии В Коста-Рике произошло землетрясение магнитудой 6,0
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меладзе попросил грузинское гражданство
Ребенок умер в запертой матерью машине176
Поступок Пугачевой и Ротару взбесил известного актера75
Тарасов приехал к Бузовой с женой и ребенком13
Стало известно о страшном насилии Хачатуряна над дочерьми208
Видео
06:07
Германия отказалась слушать Путина
Ближний Восток В мире
06:07
Как в Германии оценили встречу Путина и Меркель
Политика Статьи
01:44
Меркель поставила Порошенко на место
В мире Европа
02:15
Про Крымский мост сняли комедию
Общество
00:39
США под ударом: чьих вмешательств боится Вашингтон
В мире Статьи
Коржаков и Наина Ельцина встали на защиту первого президента
Общество Статьи
00:29
Скандал на похоронах: Пугачеву обвинили в лицемерии
Шоу-бизнес Статьи
00:29
«Был инсульт»: Мягков сообщил о состоянии жены
Шоу-бизнес Статьи
00:27
Удальцов госпитализирован
Происшествия
02:12
Китайские истребители перебросили под Челябинск
Оружие Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение