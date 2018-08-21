Военный вертолёт США совершил экстренную посадку на парковке ресторана в Миссури

Военный вертолёт США совершил экстренную посадку на автомобильной парковке рядом с рестораном в городе Фестус в штате Миссури, сообщает KSDK со ссылкой на полицию.

Отмечается, что также три других военных вертолёта приземлились в городе в результате неблагоприятных погодных условий.

Все они направлялись из Калифорнии в Коннектикут, однако в результате сильного дождя коммуникация между экипажами оказалась нарушена, после этого пилоты приняли решение совершить экстренную посадку.