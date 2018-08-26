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Дожди затопили дороги в 10 муниципалитетах Приморья
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Дожди затопили дороги в 10 муниципалитетах Приморья 

360tv.ru + ещё 18 26 августа 2018
Фото: 360tv.ru
Ливни несколько дней шли в Приморском крае. В результате паводок затруднил проезд по 28 участкам автодорог в 10 муниципалитетах региона. Об этом сообщили на сайте администрации Приморского края.
Самая сложная транспортная ситуация возникла из-за дождей в Уссурийском городском округе. Затруднилось сообщение с 10 населенным пунктам. Машины не могут проехать к селам Михайловка, Корфовка, Линевичи и Корсаковка.
Также отсутствует транспортное сообщение с селами Монакино, Яконовка, Кроуновка, Пуциловка, Кугуки и Богатырка. На местах работают лодочные переправы и дежурят спасатели.
Движение затруднено на трассе Уссурийск–Пограничный–Госграница.
Дороги Гранатовка–Синельниково, Покровка–Новогеоргиевка и Галенки–Новогеоргиевка–Фадеевка–Застава Октябрьского района перекрыли. Передвигатьс придется по объездным путям. Отменили автобусные рейсы по направлениям от Покровки до Полтавки, Чернятино и Новогеоргиевки.
Автомобильный мост на дороге Шкотово–Партизанск в Шкотовском районе поврежден. Движение возле моста на Лобоге в Смоляниново перекрыли. Легковушки не могут проехать по прямым маршрутам из Михайловки в Павловку, Дальнее, а также по дороге Хабаровск–Владивосток–Васильевка.
Перекрыли проезд на дорогах Рубиновка–Госграница и Гродеково–Барановка–Садовый в Пограничном районе. Проезд большегрузов остановили по мосту через реку Сахарная в Большом Камне. Ушла под воду дорога Загорное–Краснояровка Яковлевского района. Перекрыт проезд к селу Мельгуновка Ханкайского района.
Автомобильное сообщение с селами Тигровое и Фригман в Партизанском районе прервали. Закрыли маршрут из Хороля через Старую Бельмановку в Новую Бельмановку в Хорольском районе. Перекрыли дорогиу МТР–Новобельмановка–Лучки, Хороль–Реттиховка–Арсеньев.
В повышенном состоянии готовности находятся рабочие Примавтодора со специализированной техникой.
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