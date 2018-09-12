Спасатели предупредили о продолжении шторма в Петербурге 13 сентября

Спасатели предупредили о продолжении шторма в Санкт-Петербурге в четверг, 13 сентября, сообщает Nation News.

По данным МЧС, ожидаются ливни и кратковременные дожди.

Также с утра будет шквалистый ветер, скорость которого может достигать 20 м/с. В течение дня число осадков станет снижаться, но в целом улучшение погоды прогнозируется только в пятницу, 14 сентября, передаёт «ПолитЭксперт».

Температура воздуха составит +15…+17 °C.

В августе спасатели предупреждали об усилении ветра в Петербурге до 15 м/с.