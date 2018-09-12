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Спасатели предупредили о продолжении шторма в Петербурге 13 сентября
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Спасатели предупредили о продолжении шторма в Петербурге 13 сентября 

RT на русском + ещё 89 8 часов назад
Фото: Главный региональный
Спасатели предупредили о продолжении шторма в Санкт-Петербурге в четверг, 13 сентября, сообщает Nation News.
По данным МЧС, ожидаются ливни и кратковременные дожди.
Также с утра будет шквалистый ветер, скорость которого может достигать 20 м/с. В течение дня число осадков станет снижаться, но в целом улучшение погоды прогнозируется только в пятницу, 14 сентября, передаёт «ПолитЭксперт».
Температура воздуха составит +15…+17 °C.
В августе спасатели предупреждали об усилении ветра в Петербурге до 15 м/с.
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