Шторм накроет Петербург в среду

Завтра, 12 сентября, Северную столицу накроет шторм. Об этом предупреждает МЧС по Санкт-Петербургу , передают «Невские новости».

Согласно предоставленной информации, в среду по городу пройдут дожди, местами сильные. Порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду, в прибрежных районах эта цифра достигнет 23 метров в секунду.

По шкале Бофорта подобная скорость ветра означает шторм. Воздушные массы наносят незначительные повреждения строениям, начинает разрушаться кровля зданий. В акватории поднимаются достаточно высокие волны, способные нанести ущерб береговой линии.

В МЧС по Санкт-Петербургу рекомендуют горожанам при сильных осадках не выезжать лишний раз на транспорте, включить дома средства массовой информации. Во время ливня нельзя спускаться в углубления и подземные переходы.

В случае подтопления дома необходимо выключить газ и электричество, после чего покинуть строение и вызвать оперативные службы.

Во время шторма спасатели рекомендуют оставаться дома и не ходить вблизи объектов со слабой кровлей.