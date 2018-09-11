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Шторм накроет Петербург в среду
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Шторм накроет Петербург в среду 

Газета.Ru + ещё 81 13 часов назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Завтра, 12 сентября, Северную столицу накроет шторм. Об этом предупреждает МЧС по Санкт-Петербургу, передают «Невские новости».
Согласно предоставленной информации, в среду по городу пройдут дожди, местами сильные. Порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду, в прибрежных районах эта цифра достигнет 23 метров в секунду.
По шкале Бофорта подобная скорость ветра означает шторм. Воздушные массы наносят незначительные повреждения строениям, начинает разрушаться кровля зданий. В акватории поднимаются достаточно высокие волны, способные нанести ущерб береговой линии.
В МЧС по Санкт-Петербургу рекомендуют горожанам при сильных осадках не выезжать лишний раз на транспорте, включить дома средства массовой информации. Во время ливня нельзя спускаться в углубления и подземные переходы.
В случае подтопления дома необходимо выключить газ и электричество, после чего покинуть строение и вызвать оперативные службы.
Во время шторма спасатели рекомендуют оставаться дома и не ходить вблизи объектов со слабой кровлей.
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