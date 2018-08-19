На Камчатке соединения и части Тихоокеанского флота готовы к прохождению мощного циклона

В соединениях, частях и на кораблях Сил и войск на Северо-востоке России и подводных сил Тихоокеанского флота, личный состав находится в готовности противостоять непогоде.

В конце недели мощный тихоокеанский циклон обрушился на полуостров Камчатка. Основной удар стихии пришелся на восточные районы полуострова, он принес на территорию полуострова дождь и ветер с порывами до 25 м/с. В регионе объявлено штормовое предупреждение.

В соединениях, частях и на кораблях Сил и войск на Северо-востоке России и подводных сил Тихоокеанского флота, личный состав находится в готовности противостоять непогоде. В штабах различного уровня в режиме онлайн ведется мониторинг ситуации, налажено взаимодействие с другими силовыми структурами, с администрациями городских округов и муниципалитетов Камчатского края . На военных объектах проверены и приведены в готовность резервные источники питания.

Спасательные суда и суда вспомогательного флота готовы к выполнению задач по предназначению.