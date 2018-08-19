Ещё
Град уничтожил урожай в крупнейшем винодельческом регионе Грузии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Украина отомстит за свадьбу с Путиным
Украина отомстит за свадьбу с Путиным

Град уничтожил урожай в крупнейшем винодельческом регионе Грузии 

Клопс.Ru 1 час назад
Фото: Sputnik Грузия
Об этом сообщает Interfax.
Непогода обрушилась на сёла Ахметского и Телавского муниципалитетов региона Кахетии в ночь на воскресенье, 19 августа. Крупный град полностью уничтожил урожай винограда, а также повалил деревья и повредил линии электропередач, оставив жителей без света. Кроме того, из-за дождя оказались затоплены первые этажи домов, дворы и приусадебные участки. Жители Кахетии потребовали компенсировать ущерб.
"Власти потратили миллионы на противоградную систему, но она не была использована. Такой стихии мы не помним. Требуем, чтобы пришли представители властей, встретились с нами и помогли", — заявил местный житель Роберт Хомизури.
Ранее же мужчина вместе с другими пострадавшими от стихии фермерами перекрыл центральную дорогу на территории муниципалитета. Для разгона участников протестной акции властям пришлось мобилизовать полицию. В свою очередь, экстренные службы Грузии направили к пострадавшим спасателей и спецтехнику. Вместе с муниципальными службами они помогают жителям и откачивают воду из затопленных домов и подвалов.
Клопс.Ru: последние новости
Источник: в 30 милях от Балтийска с яхты за борт упал человек От Бали до Калининграда: 25 мостов, рухнувших за последние пять лет При пожаре на ул. Дзержинского пострадал мужчина
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина нашла способ отомстить за свадьбу с Путиным89
Петросяну вынесли жесткий приговор45
Путина позвали на новое торжество в Европе418
В Москве произошло жестокое двойное убийство160
Портрет Путина привел к увольнению чиновницы9
Видео
00:27
Удальцов госпитализирован
Происшествия
05:40
Планетный джем: как схлопнется ягодная Земля
Наука Статьи
02:26
Украина нашла способ отомстить за свадьбу с Путиным
Украина В мире
02:56
«Армату» выставят на потеху
Армия Оружие
01:03
Пассажир пережил падение под поезд в петербургском метро
Происшествия
00:38
Петросяну вынесли жесткий приговор
Шоу-бизнес
05:23
Путина позвали на новое торжество в Европе
Политика
00:45
Скала обрушилась на пляж с людьми под Туапсе
Происшествия
01:05
«Ему нужны были рабы»: новые откровения сестер-убийц
Происшествия
01:02
Танкер с российскими моряками пропал у берегов Африки
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение