Град уничтожил урожай в крупнейшем винодельческом регионе Грузии

Об этом сообщает Interfax.

Непогода обрушилась на сёла Ахметского и Телавского муниципалитетов региона Кахетии в ночь на воскресенье, 19 августа. Крупный град полностью уничтожил урожай винограда, а также повалил деревья и повредил линии электропередач, оставив жителей без света. Кроме того, из-за дождя оказались затоплены первые этажи домов, дворы и приусадебные участки. Жители Кахетии потребовали компенсировать ущерб.

"Власти потратили миллионы на противоградную систему, но она не была использована. Такой стихии мы не помним. Требуем, чтобы пришли представители властей, встретились с нами и помогли", — заявил местный житель Роберт Хомизури.