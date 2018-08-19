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У курильского острова Итуруп зафиксировали землетрясение
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У курильского острова Итуруп зафиксировали землетрясение магнитудой 4,8 

РИА Новости 19 августа 2018
Фото: © РИА Новости / Сергей Красноухов
Землетрясение магнитудой 4,8 зафиксировали в воскресенье у курильского острова Итуруп, сообщили РИА Новости в региональном информационно-обрабатывающем центре Сахалинского филиала геофизической службы РАН.
"Землетрясение магнитудой 4,8 зафиксировали в воскресенье в 03.41 местного времени (в субботу 19.41 мск) у курильского острова Итуруп. Эпицентр подземных толчков располагался у Тихоокеанского побережья в точке с координатами 44,6 градуса северной широты и 148,8 градуса восточной долготы — это в 91 километре юго-восточнее Итурупа. Глубина гипоцентра составила 53 километра", — пояснила начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.
По инструментальным данным, первые подземные толчки жители Итурупа могли ощущать силой до одного балла. Тем не менее, данные об ощутимости не поступали.
Сейсмолог добавила, что вслед за первым было зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 3,4.
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