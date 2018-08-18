Землетрясение произошло у берегов Колумбии

Землетрясение магнитудой 5,6 балла произошло у берегов Колумбии . Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Геологическую службу Соединенных Штатов.

Землетрясение было зафиксировано в 14.39 по местному времени (22.39 по Москве ). По данным специалистов, эпицентр подземных толчков располагался в 35 километрах к северу от прибрежного города Аканди, который находится на северо-западе страны в департаменте Чоко. Очаг залегал на глубине 10 километров.

В настоящее время информация о жертвах, разрушениях не поступала. Данных об угрозе цунами в настоящий момент также нет.