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Землетрясение произошло у берегов Колумбии
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Землетрясение произошло у берегов Колумбии 

360tv.ru + ещё 3 18 августа 2018
Фото: 360tv.ru
Землетрясение магнитудой 5,6 балла произошло у берегов Колумбии. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Геологическую службу Соединенных Штатов.
Землетрясение было зафиксировано в 14.39 по местному времени (22.39 по Москве). По данным специалистов, эпицентр подземных толчков располагался в 35 километрах к северу от прибрежного города Аканди, который находится на северо-западе страны в департаменте Чоко. Очаг залегал на глубине 10 километров.
В настоящее время информация о жертвах, разрушениях не поступала. Данных об угрозе цунами в настоящий момент также нет.
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