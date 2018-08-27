Кубок Ледовой арены остался в Вологде

Сразу два призовых места в международном турнире по хоккею с шайбой среди мальчиков 2005 года рождения заняли вологжане. Золото и бронза у двух команд ХК «Вологда». Торжественная церемония закрытия игр состоялась 26 августа в областной столице.

Второе место у соперников из Чехии — команды ХК «Витковице Ридера». В течение трех дней за звание лучших боролись шесть хоккейных команд. Помимо двух вологодских сборных и команды «Олимп» (п. Майский Вологодского района), в турнире приняли участие игроки из Череповца Костромы и Чехии.

«Это первый в истории Вологды международный турнир по хоккею. Команда из Чехии очень сильная, однако, наша подготовка оказалась лучше. Это говорит о том, что развитие хоккея в Вологде и в стране в целом на достойном уровне. В рамках турнира мы провели встречи с родителями и тренерами — связи налажены, с этого момента между Вологодской областью и Моравско-Селезским краем Чешской республики начнется плодотворное сотрудничество», — отметил исполнительный директор Федерации хоккея Вологды Сергей Лукинов.

В рамках визита официальной делегации из Чешской республики 26 августа состоялась рабочая встреча с заместителем Губернатора области Олегом Васильевым , руководством ВоГУ. Стороны обсудили перспективы сотрудничества.

«Чешская делегация приезжает в Вологодскую область не впервые. У нас давние партнерские связи. В ходе рабочей встречи с руководством Вологодского государственного университета заместитель Гетмана партнерского региона господин Станислав Фолварчны выразил уверенность в том, что теперь мы сможем найти точки соприкосновения не только в сфере детского спорта, но и в сфере образования. В университете Остравы очень востребован русский язык», — рассказал заместитель Губернатора области Олег Васильев.

Добавим, что команда-победитель ХК «Вологда» получила официальное приглашение принять участие в традиционном турнире в Остраве, посвященном 90-летнему юбилею ХК «Витковице Ридера». Состязание состоится в январе 2019 года.