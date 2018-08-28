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Административный арест и обязательные работы получили злостные должники по алиментам
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Административный арест и обязательные работы получили злостные должники по алиментам 

Вологда.рф + ещё 31 28 августа 2018
Фото: Вологда.рф
Сразу несколько вологжан, имеющих серьёзные долги по алиментам, получили наказание. Большинство из них отправились на обязательные работы.
В отношении четверых жителей Вологды составлены протоколы об административном правонарушении по статье «Неуплата средств на содержание детей». По решению суда вологжанка, задолжавшая своей дочери 780 тысяч рублей, попала под административный арест на 10 суток. Другой мужчина за долг перед сыном в 210 тысяч рублей наказан 80 часами обязательных работ. Еще один нерадивый отец, который перестал помогать двум своим дочерям и накопил долг в 120 тысяч рублей, будет отрабатывать наказание в 60 часов обязательных работ. Ещё 40 часов обязательных работ получил вологжанин, который накопил долг в 200 тысяч рублей.
В рамках акции «Соберем ребенка в школу» судебные приставы ведут активную работу по привлечению к ответственности недобросовестных родителей. Так, они арестовали долю в трехкомнатной квартире, которая принадлежит должнику по алиментам. Мужчина перестал платить не только своему ребёнку, но и налоги и кредиты. Общая сумма долга составила 3,3 миллиона рублей.
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