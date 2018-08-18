В Канаде разбился легкомоторный самолет

Канаде в результате крушения легкомоторного самолета погибли три человека. Об этом сообщает CTV News.

По данным телеканала, при крушении также пострадали два человека.

Как отмечается, самолет разбился в северо-западном регионе Канады, который известен своими живописными видами.

В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в итальянской провинции Тревиозо легкомоторный самолет потерпел крушение после столкновения с кабелем высокого напряжения.

Как отмечалось, в результате крушения самолета погибли два человека.