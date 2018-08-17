В Якутске самолёт совершил посадку из-за отказа двигателя 

Самолёт Ан-24, который выполнял рейс по маршруту Якутск — Чокурдах, вынужденно вернулся в аэропорт вылета из-за отказа левого двигателя.
«17 августа при наборе высоты у воздушного судна произошел отказ левого двигателя. Командир воздушного судна принял решение совершить посадку в аэропорту вылета», — приводит Интерфакс сообщение авиакомпании «Якутия».
Отмечается, что посадка прошла в штатном режиме. На борту находились 32 пассажира.
Накануне самолёт Boeing-737-800 авиакомпании Xiamen Airlines совершил жёсткую посадку в аэропорту филиппинской Манилы.