Ещё
В Якутске самолёт совершил посадку из-за отказа двигателя
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Якутске самолёт совершил посадку из-за отказа двигателя 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Самолёт Ан-24, который выполнял рейс по маршруту Якутск — Чокурдах, вынужденно вернулся в аэропорт вылета из-за отказа левого двигателя.
«17 августа при наборе высоты у воздушного судна произошел отказ левого двигателя. Командир воздушного судна принял решение совершить посадку в аэропорту вылета», — приводит Интерфакс сообщение авиакомпании «Якутия».
Отмечается, что посадка прошла в штатном режиме. На борту находились 32 пассажира.
Накануне самолёт Boeing-737-800 авиакомпании Xiamen Airlines совершил жёсткую посадку в аэропорту филиппинской Манилы.
RT на русском: последние новости
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Италии На Кубани ликвидировали пожар на складе с ацетоном В Австралии разбился тушивший лесные пожары вертолёт
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин на свадьбе разозлил украинцев1351
«Убийца» Цоя заговорил37
Панин развернул самолет из Крыма169
Украина нашла доказательства эскалации России308
Боец ВСУ выдал планы Киева58
Видео
00:37
В Германии признали Крым российским
Политика В мире
01:37
«Совсем ты головой поехал»: разборка Соловьева и Доренко
Общество
00:26
ЧП в московском метро попало на видео
Происшествия
02:06
Москва в опасности: МЧС рассылает сообщения
Погода Новости Москвы
00:29
«Доверенном лицу Путина» вынесли приговор
Украина Происшествия
02:23
Каневский объяснил бегство из России
Шоу-бизнес
01:22
Дайвер сделал селфи с гигантским китом
Безумный мир
00:29
Пуск «Калибра» с «Адмирала Григоровича» попал на видео
Армия Оружие
00:50
Выход российских космонавтов в открытый космос завершен
Наука и техника
00:35
Наводнение в Индии
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение