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В Перу лайнер экстренно приземлился после звонка о бомбе
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В Перу лайнер экстренно приземлился после звонка о бомбе 

РИА Новости 1 час назад
МЕХИКО, 17 авг — РИА Новости. Гражданский самолет, выполнявший рейс из столицы Перу Лимы в Сантьяго (Чили), в четверг совершил экстренную посадку в аэропорту перуанского Писко из-за звонка о бомбе, сообщает министерство транспорта и связи Перу.
По данным ведомства, звонок о возможно заложенной бомбе поступил в центр контроля полетов Чили от неизвестного. Он сообщил, что бомба якобы заложена на борту самолета компании Latam LA2369.
"Экипаж самолета сообщил о своем решении направиться в международный аэропорт Писко для посадки", — говорится в сообщении ведомства.
Сейчас самолет уже приземлился, все пассажиры эвакуированы, никто не пострадал.
Пассажиров на автобусах доставят в Лиму, чтобы они смогли улететь на другом самолете компании в Сантьяго.
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