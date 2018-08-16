В Италии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в четверг в центральной Италии, это второй сильный подземный толчок за последние дни.
По сообщениям СМИ, колебания почвы ощущали жители областей Молизе и соседней Абруццо. Жители ближайших к эпицентру населенных пунктов вышли на улицу.
Это второй сильный подземный толчок, произошедший в данной области за последние несколько дней. В ночь на среду в провинции Кампобассо произошло землетрясение магнитудой 4,7. Никто не пострадал, повреждения получили дома в городе Монтечилфоне, рядом с которым был расположен эпицентр землетрясения.