Ещё
В Италии произошло землетрясение
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Италии произошло землетрясение магнитудой 5,2 

РИА Новости 18 минут назад
Фото: AFP
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в четверг в центральной Италии, это второй сильный подземный толчок за последние дни.
По сообщениям СМИ, колебания почвы ощущали жители областей Молизе и соседней Абруццо. Жители ближайших к эпицентру населенных пунктов вышли на улицу.
Это второй сильный подземный толчок, произошедший в данной области за последние несколько дней. В ночь на среду в провинции Кампобассо произошло землетрясение магнитудой 4,7. Никто не пострадал, повреждения получили дома в городе Монтечилфоне, рядом с которым был расположен эпицентр землетрясения.
Последние новости
Вот для чего власти Москвы разорвали многомиллиардные контракты Названы продукты, предотвращающие рак На берег Крыма выбросило мертвых дельфинов и осетров
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Украине обозлились из-за поездки Путина на свадьбу219
Трамп готов пойти на важный шаг по Крыму668
«Молимся»: Разин о состоянии впавшей в кому певицы16
Новая цель России и другие события дня13
Раскрыт большой обман «Дома-2»73
Видео
00:37
В Германии признали Крым российским
Политика В мире
01:37
«Совсем ты головой поехал»: разборка Соловьева и Доренко
Общество
00:26
ЧП в московском метро попало на видео
Происшествия
02:06
Москва в опасности: МЧС рассылает сообщения
Погода Новости Москвы
01:22
Дайвер сделал селфи с гигантским китом
Безумный мир
00:29
Пуск «Калибра» с «Адмирала Григоровича» попал на видео
Армия Оружие
00:50
Выход российских космонавтов в открытый космос завершен
Наука и техника
00:35
Наводнение в Индии
В мире
00:26
В Сеть выложили видео московского «апокалипсиса»
Новости Москвы
00:21
Звездопад года
Погода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение