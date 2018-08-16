В Италии произошло землетрясение магнитудой 5,2

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в четверг в центральной Италии , это второй сильный подземный толчок за последние дни.

По сообщениям СМИ, колебания почвы ощущали жители областей Молизе и соседней Абруццо. Жители ближайших к эпицентру населенных пунктов вышли на улицу.