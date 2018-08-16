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В Италии разбился туристический самолет
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В Италии разбился туристический самолет 

Lenta.ru 37 минут назад
Фото: Reuters
На севере Италии разбился двухместный туристический самолет «PA-18», в результате чего погибли двое пассажиров. Об этом сообщает итальянское издание Ultima Ora.
Инцидент произошел в районе города Тревизо вечером 15 августа. При взлете самолет врезался в кабель среднего напряжения, загорелся, а затем упал в реку Пьяве. Прибывшие на место крушения пожарные смогли потушить загоревшийся «PA-18», однако спасти пассажиров не удалось: их обгоревшие тела нашли среди обломков самолета. Личности погибших пока не установлены.
В августе крыло пассажирского самолета Boeing 737 с российскими туристами, летевшими в Москву из болгарского Бургаса, повредила молния. После приземления лайнер осмотрели техники и обнаружили на крыле следы, характерные для попадания молнии. Сотрудник аэропорта Внуково уточнил, что из-за удара обуглились элементы конструкции крыла и заклепки, однако самолет снова будет совершать рейсы после того как пройдет тщательную проверку.
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