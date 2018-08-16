В Италии разбился туристический самолет

На севере Италии разбился двухместный туристический самолет «PA-18», в результате чего погибли двое пассажиров. Об этом сообщает итальянское издание Ultima Ora.

Инцидент произошел в районе города Тревизо вечером 15 августа. При взлете самолет врезался в кабель среднего напряжения, загорелся, а затем упал в реку Пьяве. Прибывшие на место крушения пожарные смогли потушить загоревшийся «PA-18», однако спасти пассажиров не удалось: их обгоревшие тела нашли среди обломков самолета. Личности погибших пока не установлены.