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Бомбардировщики Су-24 не выполняли полеты над акваторией Черного моря — Минобороны РФ
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Бомбардировщики Су-24 не выполняли полеты над акваторией Черного моря — Минобороны РФ 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В Минобороны России прокомментировали сообщение британских королевских ВВС о якобы перехвате 13 августа «шести российских бомбардировщиков Су-24» над акваторией Черного моря.
13 августа 2018 года четыре самолета морской авиации Черноморского Флота, среди которых не было ни одного бомбардировщика Су-24, выполняли плановые учебные полеты над акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«После выполнения полетного задания в заданном районе воздушного пространства российскими самолетами на удалении более 30 километров был обнаружен военный самолет одной из стран НАТО. Данный самолет не совершал никаких маневров, не отклонялся от маршрута и не приближался к российским самолетам, следовавшим обратным курсом на аэродром базирования.», — сказано в сообщении.
Полеты самолетов морской авиации Черноморского Флота России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств.
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