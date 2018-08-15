Бомбардировщики Су-24 не выполняли полеты над акваторией Черного моря — Минобороны РФ

Минобороны России прокомментировали сообщение британских королевских ВВС о якобы перехвате 13 августа «шести российских бомбардировщиков Су-24» над акваторией Черного моря.

13 августа 2018 года четыре самолета морской авиации Черноморского Флота, среди которых не было ни одного бомбардировщика Су-24, выполняли плановые учебные полеты над акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«После выполнения полетного задания в заданном районе воздушного пространства российскими самолетами на удалении более 30 километров был обнаружен военный самолет одной из стран НАТО . Данный самолет не совершал никаких маневров, не отклонялся от маршрута и не приближался к российским самолетам, следовавшим обратным курсом на аэродром базирования.», — сказано в сообщении.