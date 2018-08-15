Назван срок запуска в серию новейшего транспортника Ил-112В

Новейшие легкие военно-транспортные самолеты Ил-112В будут запущены в серию на Воронежском авиазаводе . Первые два самолета станут на сборочные стапели до начала октября нынешнего года. Об этом сообщают РИА Новости.

"Первые серийные самолеты будут заложены на воронежском авиазаводе в ближайшие два — три месяца", — цитирует агентство представителей авиакомплекса «Ильюшин».

Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В предназначен для замены Ан-26, но по летным характеристикам он способен составить конкуренцию лучшим мировым транспортным самолетам такого класса. Самолет сможет в автоматическом режиме заходить на посадку, а также садиться на полевые аэродромы.

Максимальная взлетная масса перспективного воздушного судна до 21 тонны. Крейсерская скорость 450-500 километров в час, максимальная высота полета — до 7 600 метров, а дальность полета с полезной нагрузкой 3,5 тонны до 2400 километров.