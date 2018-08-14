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Десятки тысяч мостов в Италии оказались под угрозой
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Под угрозой обрушения в Италии оказались десятки тысяч мостов 

Деловая газета «Взгляд» 39 минут назад
Фото: РИА Новости
Научно-исследовательский совет (CNR) Италии заявил, что в стране проблемы с десятками тысяч мостов, которые построены более 50 лет назад с использованием старых технологий, сообщают СМИ.
Институт строительных технологий Научно-исследовательского совета Италии отмечает, что в последние годы с тревожной регулярностью отмечалось разрушение итальянской дорожной инфраструктуры, причем общим в этой ситуации был ее возраст. Так, множество мостов в Италии было построено более 50 лет назад — это время соответствует среднему сроку службы работ, которые были выполнены с использованием технологий, доступных сразу после Второй мировой войны, пишет ANSA.
Десятки тысяч мостов превысили срок своей службы, пишет CNR.
Чтобы избежать таких трагедий, какая случилось в Генуе во вторник, CNR предлагает своего рода «план Маршалла» для итальянской дорожной инфраструктуры по замене большинства старых итальянских мостов новыми со сроком службы в 100 лет.
CNR отмечает, что это не первый случай. Так, в июле 2014 рухнул виадук на трассе между Раванузой и Ликатой (административный центр Агридженто). В октябре 2016 года рухнула эстакада в Анноне (провинция Лекко). В апреле 2017 года рухнул пролет моста на трассе Тангенциале.
Предполагается, что мост в Генуе снесут полностью.
Ранее российские эксперты назвали предположительную причину обрушения моста в Генуе. Погибли 35 человек.
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