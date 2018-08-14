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В аэропорту «Внуково» приземлился самолет из Кипра, летевший с отказавшим двигателем
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В аэропорту «Внуково» приземлился самолет из Кипра, летевший с отказавшим двигателем 

РИАМО 14 минут назад
Лайнер Boeing-747 Кипр — Москва, на борту которого находились порядка 500 россиян, благополучно приземлился в аэропорту «Внуково» с отказавшим двигателем, сообщает «Интерфакс».
Двухпалубный Boeing-747 выполнял чартерный рейс из кипрской Ларнаки в московский аэропорт «Внуково». На борту самолета находилось порядка 500 российских туристов из различных регионов страны.
«В связи с возникшей неисправностью во время полета командир экипажа принял решение отключить один из двигателей. При этом экипажу удалось благополучно посадить (самолет — ред.) с одним неработающим двигателем», — сказал источник в службах аэропорта.
Он пояснил, что экипаж держал ситуацию под контролем, а технологические возможности самолета позволяли самолету добраться до Москвы и совершить посадку с неработающим двигателем. Всего у Boeing-747 четыре двигателя.
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