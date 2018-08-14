В аэропорту «Внуково» приземлился самолет из Кипра, летевший с отказавшим двигателем

Двухпалубный Boeing-747 выполнял чартерный рейс из кипрской Ларнаки в московский аэропорт «Внуково». На борту самолета находилось порядка 500 российских туристов из различных регионов страны.

«В связи с возникшей неисправностью во время полета командир экипажа принял решение отключить один из двигателей. При этом экипажу удалось благополучно посадить (самолет — ред.) с одним неработающим двигателем», — сказал источник в службах аэропорта.

Он пояснил, что экипаж держал ситуацию под контролем, а технологические возможности самолета позволяли самолету добраться до Москвы и совершить посадку с неработающим двигателем. Всего у Boeing-747 четыре двигателя.