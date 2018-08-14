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В аэропорту Внуково благополучно приземлился самолет, у которого отказал один двигатель
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В аэропорту Внуково благополучно приземлился самолет, у которого отказал один двигатель 

Авторадио 46 минут назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
На борту «Боинга» находились 500 российских туристов — они возвращались с Кипра. Это был чартерный рейс. Уточняется, что неисправность была обнаружена во время полета. Другие подробности не приводятся.
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