В аэропорту Внуково благополучно приземлился самолет, у которого отказал один двигатель

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В аэропорту Внуково благополучно приземлился самолет, у которого отказал один двигатель

Погибших и пострадавших среди россиян на островах Бали и Ломбок нет

Пробки на 50 км протянулись в Японии в первый день летних отпусков