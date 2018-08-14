Самолет авиакомпании «Россия» приземлился во Внуково с отключенным двигателем

«Во время выполнения рейса из Ларнаки во Внуково произошло нарушение штатной работы одного из четырех двигателей самолета Boeing 747. В соответствии с рекомендациями наземных технических служб, экипажем было принято решение о выключении одного из двигателей самолета, что является стандартной процедурой», — сказали в авиакомпании.

Самолет приземлился в 13.01 мск на трех полностью работающих двигателях. Безопасности пассажиров рейса ничто не угрожало, уточнил представитель авиаперевозчика.