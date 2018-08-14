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Самолет авиакомпании «Россия» приземлился во Внуково с отключенным двигателем
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Самолет авиакомпании «Россия» приземлился во Внуково с отключенным двигателем 

Rambler News Service 42 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Boeing 747 авиакомпании «Россия», который выполнял рейс из Ларнаки (Кипр) приземлился в аэропорту Внуково при работе трех из четырех двигателей, сообщил RNS официальный представитель перевозчика.
«Во время выполнения рейса из Ларнаки во Внуково произошло нарушение штатной работы одного из четырех двигателей самолета Boeing 747. В соответствии с рекомендациями наземных технических служб, экипажем было принято решение о выключении одного из двигателей самолета, что является стандартной процедурой», — сказали в авиакомпании.
Самолет приземлился в 13.01 мск на трех полностью работающих двигателях. Безопасности пассажиров рейса ничто не угрожало, уточнил представитель авиаперевозчика.
Авиакомпания «Россия» входит в группу «Аэрофлот». В прошлом году она перевезла более 11 млн пассажиров.
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