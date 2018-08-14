Во «Внуково» приземлился Boeing с выключенным двигателем

Как сообщил «Интерфаксу» представитель авиакомпании, самолет летел из Ларнаки во «Внуково». Во время полета произошло нарушение штатной работы одного из четырех

двигателей. Технические службы рекомендовали экипажу выключить проблемный двигатель. Самолет сел штатно в 13:01 мск «на трех полностью работающих двигателях, безопасности пассажиров рейса ничто не угрожало», сказал источник.