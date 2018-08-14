Чартерный «Боинг» из Ларнаки с отказавшим двигателем благополучно сел во Внукове

Двухпалубный Boeing-747, выполнявший чартерный рейс из Ларнаки Кипр ) во Внуково благополучно приземлился в московском аэропорту с одним из неработающих двигателей. На борту находилось 500 пассажиров — туристов из разных регионов России

Как сообщил «Интерфаксу» источник в аэропорту Внуково, во время полета возникла неисправность, и командир экипажа принял решение отключить один из двигателей.