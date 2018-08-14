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Чартерный «Боинг» из Ларнаки с отказавшим двигателем благополучно сел во Внукове
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Чартерный «Боинг» из Ларнаки с отказавшим двигателем благополучно сел во Внукове 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Двухпалубный Boeing-747, выполнявший чартерный рейс из Ларнаки (Кипр) во Внуково благополучно приземлился в московском аэропорту с одним из неработающих двигателей. На борту находилось 500 пассажиров — туристов из разных регионов России.
Как сообщил «Интерфаксу» источник в аэропорту Внуково, во время полета возникла неисправность, и командир экипажа принял решение отключить один из двигателей.
Источник заверил, что во время полета экипаж держал ситуацию под контролем, а технологические возможности самолета позволяли самолету добраться до Москвы и совершить посадку с неработающим двигателем, поскольку всего у Boeing-747 четыре двигателя.
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