Чартерный «Боинг» из Ларнаки с отказавшим двигателем благополучно сел во Внукове 

Двухпалубный Boeing-747, выполнявший чартерный рейс из Ларнаки (Кипр) во Внуково благополучно приземлился в московском аэропорту с одним из неработающих двигателей. На борту находилось 500 пассажиров — туристов из разных регионов России.
Как сообщил «Интерфаксу» источник в аэропорту Внуково, во время полета возникла неисправность, и командир экипажа принял решение отключить один из двигателей.
Источник заверил, что во время полета экипаж держал ситуацию под контролем, а технологические возможности самолета позволяли самолету добраться до Москвы и совершить посадку с неработающим двигателем, поскольку всего у Boeing-747 четыре двигателя.