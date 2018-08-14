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Пять «Гармоней» поступили в ЦВО
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Пять «Гармоней» поступили в ЦВО 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Станция способна засекать воздушные цели на высоте до десяти километров в радиусе 40 километров.
Новые радиолокационные станции «Гармонь» системы противовоздушной обороны поступили в пять соединений Центрального военного округа, дислоцированные в Челябинской, Самарской, Кемеровской областях, а также в Туве и Таджикистане. Об этом сообщили в пресс-службе округа.
Согласно сообщению пресс-службы, она предназначена для обнаружения и сопровождения самолетов, вертолетов, БПЛА и даже крылатых ракет. Станция способна обнаружить воздушные цели на высоте до десяти километров со скоростью движения более 2500 километров в час.
Саму РЛС обнаружить очень непросто из-за компактных размеров и отличной маскировки. Кроме того, ее размеры позволяют ее оперативно доставить даже в труднодоступные районы.
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