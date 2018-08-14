Пять «Гармоней» поступили в ЦВО

Станция способна засекать воздушные цели на высоте до десяти километров в радиусе 40 километров.

Новые радиолокационные станции «Гармонь» системы противовоздушной обороны поступили в пять соединений Центрального военного округа, дислоцированные в Челябинской, Самарской, Кемеровской областях, а также в Туве Таджикистане . Об этом сообщили в пресс-службе округа.

Согласно сообщению пресс-службы, она предназначена для обнаружения и сопровождения самолетов, вертолетов, БПЛА и даже крылатых ракет. Станция способна обнаружить воздушные цели на высоте до десяти километров со скоростью движения более 2500 километров в час.

Саму РЛС обнаружить очень непросто из-за компактных размеров и отличной маскировки. Кроме того, ее размеры позволяют ее оперативно доставить даже в труднодоступные районы.