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В США мужчина на самолете врезался в собственный дом
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В США мужчина на самолете врезался в собственный дом 

ТВ Центр 14 минут назад
Фото: ТВ Центр
По предварительным данным, амфибия не успела взлететь, у нее оторвался один из поплавков, из-за чего возник крен и самолет вместо того, чтобы взмыть в воздух, нырнул в воду. Летательный аппарат, который принадлежит частному лицу, находится на небольшой глубине, рассказал "ТВ Центр". Сейчас в причинах инцидента разбираются следователи.
Еще одно авиапроисшествие случилось в США. В штате Юта мужчина, управляя легкомоторным самолетом, врезался в собственный дом. В тот момент там были его жена с ребенком. Они не пострадали, успев выбраться из здания до того, как начался сильный пожар. Пилот погиб. Судя по всему, находившийся за штурвалом сделал это намеренно. Ранее мужчину задержали по подозрению в домашнем насилии, но затем отпустили под залог. Он собрал вещи и ушел из дома. Здание почти полностью разрушено.
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