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МИД Белоруссии сообщил, что все находившиеся на борту вертолета Ми-8 альпинисты живы
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МИД Белоруссии сообщил, что все находившиеся на борту вертолета Ми-8 альпинисты живы
ТАСС
32 минуты назад
Комментарии
Все альпинисты, находившиеся на борту совершившего в
Таджикистане
жесткую посадку вертолета Ми-8, живы —
МИД
Белоруссии
.
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