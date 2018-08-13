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МИД Белоруссии сообщил, что все находившиеся на борту вертолета Ми-8 альпинисты живы
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МИД Белоруссии сообщил, что все находившиеся на борту вертолета Ми-8 альпинисты живы 

ТАСС 32 минуты назад
Все альпинисты, находившиеся на борту совершившего в Таджикистане жесткую посадку вертолета Ми-8, живы — МИД Белоруссии.
ТАСС: последние новости
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